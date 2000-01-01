Папидзе Владимир Иванович – стрелок 3-й стрелковой роты 1371-го стрелкового полка 414-й стрелковой дивизии Приморской армии 4-го Украинского фронта, красноармеец.

Родился 14 сентября 1900 года в селе Кведа Усахела, ныне Чиатурского муниципалитета края Имеретия (Грузия), в крестьянской семье. Грузин. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Получил среднее образование.

В марте 1942 года призван Чиатурским РВК Грузинской ССР в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Воевал на Закавказском, Северо-Кавказском, 4-м Украинском фронтах.

29 сентября 1943 года на подступах к Таманскому полуострову во время взятия высоты Гора Гирлянная Краснодарского края красноармеец В.И. Папидзе под ожесточённым пулемётным огнём противника пополз к проволочному заграждению и срезал полтора метра проволоки, а также разминировал 35 противопехотных мин, чем обеспечил проход нашей пехоты.

При штурме высоты красноармеец В.И. Папидзе первым ворвался в окопы противника и из автомата уничтожил 7 гитлеровских солдат и 1 офицера. В этом бою он был ранен, но не покинул поле боя до тех пор, пока стратегически важная высота не была взята, за что был награжден орденом Красной Звезды.

После освобождения Таманского полуострова красноармеец В.И. Папидзе в составе своего подразделения форсировал Керченский пролив и высадился на Керченском полуострове, где участвовал в Керченско-Эльтигенской десантной операции. До января 1944 года участвовал в боях за расширение захваченного плацдарма.

23 января 1944 года во время боя в районе высоты 95.1 на Керченском полуострове путь нашей пехоте преградил ДЗОТ противника, откуда гитлеровцы вели шквальный огонь, прижав наших бойцов к земле. В этот критический момент боя красноармеец В.И. Папидзе отважно подполз к ДЗОТу и, поднявшись во весь рост, бросил в амбразуру две противотанковых гранаты, в результате чего огневая точка противника с двумя станковыми пулемётами была уничтожена вместе с расчётом в составе 5 солдат и 1 унтер-офицера.

Уничтожив вражеский ДЗОТ, красноармеец В.И. Папидзе ворвался в траншею противника и в рукопашной схватке уничтожил вражеского пулемётчика и прибежавшего ему на помощь гитлеровского солдата. Взяв у уничтоженного фашиста автомат, он двинулся по траншее и автоматным огнём уничтожил ещё 16 гитлеровцев, чем вызвал замешательство в траншеях противника и помог нашей пехоте продвинуться вперёд и улучшить свои позиции.

В апреле – мае 1944 года участвовал в Крымской наступательной операции. 7 мая 1944 года начался штурм Севастопольского укрепленного района противника. В районе Безымянного хутора путь нашей пехоте преградил ДЗОТ противника, откуда гитлеровцы вели шквальный огонь, прижав наших бойцов к земле.

В этот критический момент боя красноармеец В.И. Папидзе по своей инициативе отважно подполз к ДЗОТу и, ворвавшись во внутрь, из автомата уничтожил четырёх гитлеровских солдат, чем дал возможность нашей пехоте обойти Безымянный хутор справа и уничтожить 130 солдат и офицеров противника, оборонявшихся в хуторе.

Выход к Безымянному хутору дал возможность остальным стрелковым подразделениям полка прорвать оборону противника на этом участке и развить наступление в направлении совхоза № 10. В этом бою красноармеец В.И. Папидзе первым ворвался в совхоз и водрузил там Красный флаг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Папидзе Владимиру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 3712).

После окончания Великой Отечественной войны сержант В.И. Папидзе демобилизовался. Вернулся в Грузию. Жил в родном селе Кведа Усахела. Работал в колхозе, за трудовые достижения был отмечен государственными наградами. Умер 14 ноября 1975 года.

Награжден орденом Ленина (24.03.1945), орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды (31.10.1943), орденом «Знак Почёта», медалями.